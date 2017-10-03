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Savunma Bakanı Canikli'den ABD'ye: PYD'ye silah yardımı devam ederse ikaz etmekle kalmayacağız

"DEAŞ tehdidi büyük oranda ortadan kalkmıştır"

03 Ekim 2017 18:46

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin PYD'ye halen TIR'larca silah ve mühimmat yardımı yaptığını belirterek, "Bu silahların er ya da geç Türkiye'ye yönelebileceğini biliyoruz. Silah yardımı yapan  ülkeleri her vesileyle ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız" dedi.

Canikli, "Bugüne kadar DEAŞ terör örgütüyle mücadelede kullanıldığı gerekçesiyle Amerika tarafından PYD'ye silah yardımı yapıldığı hep ifade edildi. Şu anda DEAŞ terör örgütü tehdidi büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu örgüte silah verilmesinin hiçbir izahı, gerekçesi kalmamıştır. Peki neden hâlâ silah yardımlarını yapıyorsunuz? Bu silahların er ya da geç Türkiye'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız" diye konuştu.

Deniz Harp Okulu'nun Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninde konuşan Canikli, harp okullarının Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında bu yıl düzenli öğrenci alımına başladığını söyledi.

Canikli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında mevzuat değişikliğiyle askeri personel ve harp okullarına öğrenci alımlarının Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında toplandığını belirtti.

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