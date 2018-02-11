Savunma Bakanı: 15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında kaybolan silahların arandığını bildirdi. Canikli, kaybolan silahların sayısını ise açıklamadı

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, soru önergesinde 15 Temmuz 2016’da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve mühimmattan kayıp olup olmadığını sordu.

TSK envanterindeki kayıp-eksik silah ve mühimmatın bulunması için ne gibi çalışmalar yapıldığını soran Tüzün, ayrıca şu soruya yanıt istedi:

“Kuvvet komutanlıklarında kullanım dışı kalan silah, mühimmat, araç ve gereç var mıdır? Bunların yeniden TSK envanterine katılması için girişimlerde bulunulmuş mudur? Bunun için ne kadar süre gereklidir?”

"Arıyoruz"

Kayıp silahların olduğunu, bunların tüm yurtta arandığını belirten Canikli, şunları kaydetti:

“Kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBEİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu adli makamlarca da soruşturulmaktadır. Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.”