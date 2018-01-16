Şavşat'ta, köylülere Danıştay'dan iyi haber

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- DANIŞTAY, Artvin’in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu\' kararını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü\'nün onama kararına yaptığı itiraz da reddedildi. Böylece bölgede HES yapımının önü kapanmış oldu.

Çağlayan Köyü’ndeki Meydancık Deresi üzerine HAS enerji kurulması planlanan 22,67 megavat gücündeki Çağlayan HES Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, \'ÇED olumlu\' raporu verdi. Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma Dayanışıma Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde 26 kişi, ÇED raporunun iptali istemiyle 3 yıl önce Rize İdare Mahkemesi\'ne iptal davası açtı. Bölge halkı iptal davası başvurusunda ÇED raporunda planlanan faaliyetin çevresel etkilerinin yeterli düzeyde veri ve belgeye dayandırılmadığı, membada su haklarının korunmadığı, ÇED sürecinde bilgilendirme usullerine uyulmadığı, aynı vadide arka arkaya var olan diğer HES projelerinin gizlendiği, sucul yaşam ve faunaya müdahalede bulunulduğu, tarımsal sulamaya ilişkin veriler bulunmadığı, havza planlaması yapılmadığı ve can suyunun yetersiz olduğu iddialarına yer verdi.

Rize İdare Mahkemesi, geçen yıl Temmuz ayında bilirkişi heyetinin de benzer doğrultuda raporu üzerine bakanlığın, \'ÇED olumlu\' raporunu hukuka aykırı bularak iptal etti. Karar üzerine Danıştay’a itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren Danıştay, yerel mahkeme kararını onadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, onama kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, onama kararına karşı ‘yürütmeyi durdurma’ talebini reddetti. Böylece bölgede HES yapımının önü kapanmış oldu.



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