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Şavşat’ta ‘Dünya Sakin Şehir' günü’etkinliği

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- TÜRKİYE’deki 11 sakin şehir (cittaslow) arasında yer alan Artvin’in Şavşat İlçesi’nde 'Dünya Sakin Şehir' günü etkinliği düzelendi

24 Eylül 2017 19:58

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- TÜRKİYE’deki 11 sakin şehir (cittaslow) arasında yer alan Artvin’in Şavşat İlçesi’nde \'Dünya Sakin Şehir\' günü etkinliği düzelendi.
Şavşat Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte pazar yeri oluşturuldu, yöresel ürünler satışa sunuldu. Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş’ün de katıldığı etkinlikte vatandaşlar yöresel türküler söyledi, horonlar oynadı. Kurulan pazarda yöre insanı tarafından üretilen ve yetiştirilen elma, armut, peynir bal, pekmez gibi çok sayıda ürün sergilendi. Pazarda ayrıca kadınların el emeği göz nuru oya, yazma, dantel, çorap, patik ve çeyizlik eşyalarda yer aldı. 
Etkinlikte konuşan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Dünya Sakin Şehir Günü dolayısıyla 30 ülkede 235 kentte pazar kurulduğunu belirterek 2015 yılında Sakin Şehir unvanı alan Şavşat’ta ta bu etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. Öztürk, “Kriterlere uygun olarak yöresel el sanatlarının, gelenek göreneklerimizin, kültürel değerlerimizin yaşatıldığı bir pazar ortamındayız. Citta Slow yani Sakin Şehir felsefesindeki şey hayattan tat almak, büyük kalabalık şehirlerimizde bunalan insanlarımızın bir araya gelmesi.Kültürel değerlerimizin geçmişten geleceğe aktarılması, yöresel mimarimizin yaşatılması\" dedi.
Protokol üyeleri pazarın gezilmesinin ardından yöresel çalgı ve türküler eşliğinde horon oynandı.

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