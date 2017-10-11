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Şavşat'ta, Çağlayan HES'in 'ÇED olumlu' raporu iptal edildi

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- DANIŞTAY, Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık Köyü’nde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını iptal e

11 Ekim 2017 17:16

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- DANIŞTAY, Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık Köyü’nde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
Çağlayan Köyü’ndeki Meydancık Deresi üzerine kurulması planlanan 22 megavat gücündeki Çağlayan HES Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, \'ÇED Olumlu\' raporu verdi. Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma Dayanışıma Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde 26 kişi, ÇED raporunun iptali istemiyle 2 yıl önce Rize İdare Mahkemesi\'ne iptal davası açtı. Bölge halkı iptal davası başvurusunda ÇED raporunda planlanan faaliyetin çevresel etkilerinin yeterli düzeyde veri ve belgeye dayandırılmadığı, membada su haklarının korunmadığı, ÇED sürecinde bilgilendirme usullerine uyulmadığı, aynı vadide arka arkaya var olan diğer HES projelerinin gizlendiği, sucul yaşam ve faunaya müdahalede bulunulduğu, tarımsal sulamaya ilişkin veriler bulunmadığı, havza planlaması yapılmadığı ve can suyunun yetersiz olduğu iddialarına yer verdi.
Rize İdare Mahkemesi, geçen yıl Temmuz ayında bilirkişi heyetinin de benzer doğrultuda raporu üzerine bakanlığın, \'ÇED Olumlu\' raporunu hukuka aykırı bularak iptal etti. Karar üzerine Danıştay’a itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren Danıştay, yerel mahkeme kararını onadı.

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