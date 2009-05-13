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Spor

Saviola'dan kötü haber

Arjantin'in dünyaca ünlü futbolcusu Saviola'nın transferi yılan hikayesine döndü.

13 Mayıs 2009 03:00

Arjantin'in dünyaca ünlü futbolcusu Saviola'nın transferi yılan hikayesine döndü. Real Madird'de istenmeyen adam pozisyonuna düşen yıldız futbolcunun menajeri Saviola'nın İngiltere'de oynamak istediini belirtti.



Galatasaray'ın da transfer etmek istediği iddia edilen Real Madrid'in futbolcusu Javier Saviola'nın menajeri Alfredo Cabrera, Arjantinli futbolcunun İtalya veya İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.
Sky Sports televizyon kanalına konuşan Cabrera, ''Javier'in Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi var ama kulüpten ayrılmaya karar verdi'' dedi.

İsim vermeden, ''Bazı kulüplerden teklif aldığımız doğru'' şeklinde konuşan menajer Cabrera, ''Real Madrid ile haziran ayında toplantı yapana kadar bir karar almayacağız. Saviola halen genç ve dünya futboluna çok şeyler verebilecek bir futbolcu'' açıklamasında bulundu

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