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Spor

Saviola huzursuz

La Liga ekiplerinden son şampiyon Real Madrid'in, Arjantinli yıldızı Saviola, ilk 11'de yer almak istediğini açıkladı.

24 Ocak 2009 02:00


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga)ekiplerinden son şampiyon Real Madrid'in, Arjantinli yıldızı Saviola, ilk 11'de yer almak istediğini açıkladı.

Real Madrid’in önemli isimlerinden Saviola, kulübe yakınlığıyla bilinen Marca gazetesine açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, kulübünün kendisi hakkında karar vermesini istediği ve ''Ya bana forma şansı versinler ya da gitmeme izin versinler'' diyerek tepkisini dile getirdiği belirtildi.

Arjantinli yıldız, teknik direktör Juande Ramos'a kendisiyle devam edip etmeyeceğini sorduğunu ve eğer devam etmeyecekse transferine izin verilmesini istediği ifade edildi.

2007 yılında ezeli rakip Barcelona'dan transfer edilen Saviola, Real Madrid'teki Bernd Schuster döneminde de fazla forma şansı bulamamıştı.

Haberde, Madrid ekibinin yöneticileri ise takımda şu anki dengeleri bozmak istemediklerinden, Arjantinli'nin gitmesine çok sıcak bakmadıkları kaydedildi.

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