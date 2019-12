-SAV'IN ''DİNLENİLME'' DAVASI YARGITAY'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - CHP'li Önder Sav ile Merkez Valisi Ali Serindağ'ın görüşmesini haberleştiren Yeni Akit gazetesi muhabiri Aslan Değirmenci ile yazarı Serdar Arseven'e verilen beraat kararları, iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan tarafından da temyiz edildi. Savcı Türkaslan'ın temyiz dilekçesinde, Değirmenci ve Arseven'in, ''Aleni olmayan konuşmaları basın yoluyla ifşa etmek suçunu işlediklerinin sabit olduğu, bu nedenle sanıklar hakkında bu suçlamadan mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu'' savunuldu. Değirmenci'nin, ''Konuşmayı bir alet veya cihaz kullanarak kaydetmediği'' gerekçesiyle, ''Kişiler arasında aleni olmayan konuşmayı kaydetmek'' suçlamasından da beraatine karar verildiği belirtilen kararda, özetle şöyle denildi: ''Türk Ceza Kanununun (TCK) 133/1. maddesindeki suçun unsuru, aleni olmayan konuşmayı 'bir aletle dinlemek' veya 'ses alma cihazıyla kaydetmek'tir. Sanık, sabit telefondan Sav'ı cep telefonuyla aramış, Sav'ın bir başkasıyla yaptığı konuşmayı bu yolla dinlemiş, daha sonra bu konuşmayı not alarak metin haline getirmiştir. Bu oluşa göre suçun, 'bir aletle kaydetmek' unsurunun gerçekleşmediği varsayılsa bile 'bir aletle dinlemek' unsuru gerçekleşmiştir. TCK'nın 133. maddesiyle korunan, kişilerin özel hayatı olup, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan özel hayatın ihlalini cezalandırmaktadır.'' Dilekçede, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların not alınması halinde suçun oluşmayacağının kabul edilmesi durumunda, ''Özel hayatın gizliliğini ihlalin önünün açılacağı, bir aletle konuşmaları dinleyen kişilerin, konuşmaları not ettiklerini savunarak, cezadan kurtulacakları'' savunuldu. -DAVANIN GEÇMİŞİ- İddianamede, Değirmenci'nin, ''Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmayı kaydettiği'' ve ''Basın yoluyla ifşa ettiği'' gerekçesiyle 8 aydan 2 yıl 6 aya; Arseven'in ise ''Konuşmaları basın yoluyla ifşa ettiği'' iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. Davayı gören Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçlamaları işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlarına karar vermişti. Beraat kararı üzerine Sav'ın avukatlarının da temyiz başvurusunda bulunduğu öğrenildi.