'Save the Children' örgütü, 'Dünya Annelerinin Durumu Raporu'nu yayımladı

'Save the Children' örgütü, hafta sonu tüm dünyada kutlanacak Anneler Günü öncesinde 14. yıllık 'Dünya Annelerinin Durumu Raporu'nu yayımladı.

'Surviving the First Day (İlk Günü Atlatmak)' adı verilen rapora göre, her yıl yaklaşık 3 milyon bebek, doğduktan sadece bir ay sonra çoğu önlenebilir nedenlerden hayatını kaybediyor. Bu bebeklerin üçtebiri ise hayata dünyaya geldikleri gün veda ediyor. Yapılan istatistikler, dünyanın hemen her yerinde ilk günün yeni doğanlar ve anneleri için en riskli gün olduğunu gösteriyor.

Örgütün 186 ülkede kadın sağlığı, çocuk sağlığı, bebek ölüm oranları, eğitim olanakları, ekonomik ferah ve kadınların siyasete katılım oranı gibi verileri derleyerek yayımladığı raporda,anne olmak için en iyi yer İskandinav ülkeleri. Finlandiya'nın ilk sırada geldiği listede İsveç ikinci, Norveç ise üçüncü sırada yer alıyor.

Çocuk büyütmenin en kolay olduğu ülkeler şöyle sıralanıyor: Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda, Hollanda, Danimarka, İspanya, Belçika, Almanya ve Avusturya.

Anneliğin ve çocuk büyütmenin en zor olduğu 10 ülke, şöyle sıralanıyor: Fildişi Kıyısı, Çad, Nijerya, Gambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Mali, Sierra Leone, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

Çocuk büyütmenin en zor olduğu bölgelerden bir diğeri ise Güney Asya. Dünya nüfusunun yüzde 24'ünün yaşadığı Güney Asya'da her yıl 423 bin bebek, doğdukları gün ölüyor. Bölge yüzde 40 ile dünyanın en yüksek ilk gün ölüm oranına sahip.

Bebek ölüm oranlarında yüzde 29 ile Hindistan ilk sırada geliyor. Hindistan'da her yıl 300 bin bebek, doğumun ilk 24 saatinde hayata veda ediyor. Hindistan, anneölüm oranlarında da başı çekiyor. Her yıl 56 bin kadın, gebelik sırasında ya da doğumda can veriyor.

Sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek bebek ölümü oranı ise ABD'de görülüyor. ABD'de her yıl 11 bin 300 bebek doğduğu gün ölüyor. ABD, aynı zamanda en yüksek prematüre doğum oranına da sahip. Ülkede her 8 bebekten biri vaktinden önce doğuyor.