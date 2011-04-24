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Dünya

SAVE THE CHİLDREN: "ÇOCUKLAR TECAVÜZE UĞRUYOR" LONDRA/KAHİRE (A.A)

24 Nisan 2011 00:12

-SAVE THE CHİLDREN: "ÇOCUKLAR TECAVÜZE UĞRUYOR" LONDRA/KAHİRE (A.A) - 23.04.2011 - Libya'da, hükümet güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar sırasında küçük çocukların cinsel saldırıya uğradığı bildirildi. Save The Children adlı örgüt, muhaliflerin elindeki Bingazi kentinde altı geçici kamptaki 300 kadar çocukla yapılan görüşmede, son dört haftada Ras Lanuf, Ecdebiye ve Misrata'ta tecavüz ve öldürme olaylarını olduğunun anlatıldığını bildirdi. Örgütten Michael Mahrt, ailelerin ve çocukların, saldırıları askerlerin yaptıklarını söylediklerini bildirdi ancak hangi tarafın askerleri olduğu konusunda bilgi verilmedi. Çatışmalardan kaçanlar arasında bulunan 10'lu yaşlardaki 4-5 kızın kaçırıldığı, 4 gün rehin tutulduğu ve bu esnada tecavüze uğradığı belirtildi. Ecdebiye'deki bir başka olayda da 8 yaşındaki bir kızın 10 yaşındaki kız kardeşi ve diğer çocukların önünde cinsel saldırıya uğradığı anlatıldı. Bazı çocuklar da babalarının öldürüldüğüne, annelerinin tecavüze uğradığına şahit olduktan sonra kendilerinin de dövüldüğünü anlattı. -DIŞİŞLERİ BAKANI TUNUS'TA- Bu arada, Libya Dışişleri Bakanı Abdülati El Ubeydi'nin sınırdan Tunus'a geçtiği bildirildi. Tunus'un resmi TAP ajansı, bakanın sınırdan geçtikten sonra havalimanına doğru yol aldığını bildirdi. Ajans, Ubeydi'nin Kıbrıs'a gittiğinin tahmin edildiğini belirtti.  

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