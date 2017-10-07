'Savcıyım' deyip 109 bin lira dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da oturan 75 yaşındaki K.B.\'ye telefonla ulaşarak kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, banka hesabına 109 bin TL havale ettirdi. Dolandırıldığını anlayan K.B.\'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis önce hesabı bloke ettirdi ardından da İstanbul\'daki şüpheliyi yakaladı.

Isparta\'da oturan K.B.\'yi dün telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra bir takım gerekçeler öne sürerek hesabına para yatırmasını istedi. K.B. inandığı sözde savcının verdiği banka hesabına 109 bin TL havale etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan K.B., Isparta Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, K.B.\'nin, parayı İstanbul Kartal\'daki bir banka şubesindeki hesaba yatırdığını belirledi. Banka yetkilileriyle irtibata geçen polis, S.D.\'ye ait olduğu tespit edilen hesabı bloke ettirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne konunun iletilmesinin ardından dolandırıcılık şüphelisi S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan S.D.\'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtilirken, bloke edilen 109 bin TL\'nin ise K.B.\'ye teslim edildiği kaydedildi.