Savcıyı olay yerine götürmeyen jandarmaya soruşturma

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Şenlik köyündeki patlamada 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un ölmesiyle ilgili olarak, Lice Cumhuriyet Savcısı'nı ''güvenlik'' gerekçesiyle olay yerine götürmeyen jandarma görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Eylül 2009'da Lice ilçesi Şenlik köyü Paşaçiya mezrası Cemaltepe mevkisindeki patlamada yaşamını yitiren Ceylan Önkol'un ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak'ı patlamanın ardından olay yerine ''güvenlik'' gerekçesiyle götürmeyen jandarma görevlileri hakkında ''adli görevi yerine getirmeme'' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Abalı Jandarma Karakolu komutanı ve bazı görevlilerin ifadelerine başvuruldu.



Bu arada, DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş'ın suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığınca Lice Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak hakkında başlatılan inceleme devam ediyor.

DTP'li Demirtaş, suç duyurusunda, Savcı Çolak'ın patlamadan 3 gün sonra olay yerinde inceleme yaptığını öne sürmüştü.

Demirtaş, Savcı Çolak hakkında ''olay yerine gitmeyerek delillerin kaybına yol açtığı ve etkili soruşturma yürütmeyerek vatandaşlar arasında ayrımcılık duygularının gelişmesine neden olduğu'' iddiasıyla soruşturma yapılmasını istemişti.

Önkol ailesinin avukatı Serdar Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarmanın görevinin o bölgede yaşayan insanların can güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Abalı Jandarma Karakolu görevlilerinin cezai anlamda da soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini kaydeden Çelebi, şöyle konuştu:

''Bu soruşturma ilk olması nedeniyle umut vericidir. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması konusunda böylesi bir soruşturmanın başlatılması gerekiyordu. Burada görevi ihmal suçu da var. Bu nedenle cezai anlamda da bu kişilerin soruşturmaya tabi tutulması lazım. Devlet o görevlilere orada yaşayan vatandaşların can güvenliğini sağlamaları için yetki vermiştir. Herkesin işini iyi yapması lazım.''

Avukat Çelebi, patlamanın ardından delillerin tam anlamıyla toplanmadığını ileri sürdü.

Bilirkişi raporunun olayı bütün detaylarıyla yansıtmadığını savunan Çelebi, ''Rapora itiraz edeceğiz. Daha bağımsız bir bilirkişi heyeti tarafından yeniden rapor hazırlanmalı'' dedi.