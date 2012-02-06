-Savcıya saldırıya "özel ekip" AĞRI (A.A) - 06.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin, dün saat 15.00 sıralarında Güven Caddesi'nde savcı Kılıç'a silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından başlattığı soruşturma devam ediyor. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için özel bir ekip kurulduğu, ayrıca saldırının yaşandığı bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği kaydedildi. Bu arada, saldırı sırasında, savcı Kılıç'ın eşi ve 5 yaşındaki oğlunun ise bir iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobilde oldukları öğrenildi. -Ağrı Baro Başkanı Aras- Ağrı Baro Başkanı Heval Sinan Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a yönelik düzenlenen saldırının siyasi değil, bir davayla ilgili kişisel bir mesele olabileceğini ifade etti. Bir hukukçuya yönelik düzenlenen saldırının kendilerini üzdüğünü belirten Aras, ''Ağrı Barosu olarak bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Saldırının siyasi olmadığı kanaatindeyiz. Bunun bir davayla ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Savcı Kılıç ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz'' dedi. -''Bu saldırıyı yapanlar canidir''- Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Erat da, savcı Kılıç'a yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, yargıya yönelik saldırının asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu tür saldırıların bölgeye ve kente zarar verdiğini ifade eden Erat, şöyle devam etti: ''Bu saldırıyı yapanlar canidir. Hiç kimse bölgenin huzurunu ve refahını bozamaz. Kentimizde daha önceden böyle bir saldırı olmadı. Acilen güvenlik güçlerimizin bu menfur saldırıyı aydınlığa çıkarmalarını istiyoruz. Bu tür saldırılarla hiçbir yere varılamaz. Bu tür olaylar hem bizleri hem de halkımızı derinden üzüyor. Tüm yargı camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''