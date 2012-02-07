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Savcıya saldırıda 3 kişi gözaltında AĞRI (A.A)

07 Şubat 2012 15:12

-Savcıya saldırıda 3 kişi gözaltında AĞRI (A.A) - 07.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, savcı Kılıç'a saldırının gerçekleştirildiği Güven Caddesi üzerindeki bir bilardo salonuna operasyon düzenlendi. Bilardo salonundakilerin kimlik kontrolünün ardından 3 kişi, şüpheli olarak gözaltına alındı. Cadde üzerinde bulunan ve arandığı öğrenilen bir otomobile de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak daha önce de, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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