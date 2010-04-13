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Savcıya müdahele eden kadın polis görevden alındı

Ankara Adliyesi’nde hakim ve savcıların katıldığı toplantıda Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver’e müdahale eden koruma polisi E.D. görevden alındı.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Ankara Adliyesi’nde hakim ve savcıların katıldığı toplantıda Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver’e müdahale eden koruma polisi E.D. görevden alındı.


Konuya ilişkin bugün sabah saatlerinde başlayan incelemede, olayın görüntüleri tek tek incelendi. Polis yetkililerinin yaptığı çalışma sonucunda, Savcı Mustafa Şahin Tanrıöver’in tartışma öncesi, "Hem salona, hemde daha sonrasında polis memuruna kimliğini beyan ettiği görüldüğü" belirtildi. Buna rağmen toplantıya katılan Danıştay 4. Daire Başkanı Miyase Engin Kumrulu’nun korumasının sözlü ve fiziki olarak, "Görev yeri olmamasına rağmen, idari amiri olan kişiye yetkisini aşarak müdahele etmek" suçlamasıyla hakkında idari soruşturma başlatılmasına karar verildi.


Bu arada Ankara Emniyeti Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli bayan polis E.D.’nin, personel emrine alındığı, ayrıca konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’ndan bir Polis Başmüfettişi görevlendirildiği öğrenildi.

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