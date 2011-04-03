-SAVCIYA MERMİ BİTİŞİK ATIŞLA ATEŞLENMİŞ İZMİR (A.A) - 03.04.2011 - İzmir'de dün otomobilinde intihar eden emekli DGM savcılarından Ahmet Birsen'in ölüme neden olan merminin ''bitişik atış''la ateşlendiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumunda Ahmet Birsen'in cesedine otopsi yapıldı. Otopside, Birsen'in başına isabet eden merminin ''bitişik atış''le ateşlendiğinin ve vücudunda başka iz bulunmadığın tespit edildi. Bu verilerin Birsen'in intihar ettiğini ortaya koyduğu, el svabında barut izi araştırmasının sürdürüldüğü bildirildi. Yakınları tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürülen Birsen'in cesedinin bugün Menderes Merkez Çarşı Camisi'nde ikindi namazının kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Emekli savcı Ahmet Birsen, Balçova ile Narlıdere ilçeleri arasındaki otobanda yol kenarında park halindeki 35 AE 6400 plakalı otomobilde sağ şakağından tabancayla intihar etmiş halde bulunmuştu. Eski DGM'de savcılık yapan Ahmet Birsen'in emekli olduktan sonra Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde noterlik yaptığı, bir süre önce eşinden boşandığı bildirilmişti. Birsen, savcılık yaptığı dönemlerde, kamuoyunda ''Manisalı gençler'', ''Balina operasyonu'' ve ''Beyaz önlük'' diye bilinen davalar ile Uşak Cezaevi olaylarıyla ilgili davada görev almıştı.