Savcıya göre Kozinoğlu eceliyle ölmüş

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verdi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Odatv'' davasının tutuklu sanığı iken cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ''ölümün kalp damar rahatsızlığı nedeniyle olduğunun'' belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören tarafından, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 5 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kozinoğlu'nun, cezevinde kendisini ziyaret eden bir yakınına, ''kalbinin durduğunu, nabzının atmadığını, kendisine 'kırık kalp sendromu' teşhisinin konulduğunu'' söylediğini ses kayıtlarından belirleyen savcılık, MİT'ten, Kozinoğlu'nun sağlık dosyasını da istedi.

Savcılık, Kozinoğlu'nun 2005 yılından itibaren kalp rahatsızlığına ilişkin yaptırdığı tetkiklerin yer aldığı belgelerin bulunduğu sağlık dosyasını da Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'nun, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp rahatsızlığına bağlı normal ölüm olduğuna ilişkin raporu üzerine, soruşturmayı tamamlayarak, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Savcılığın kararında, ''ölüme neden olabilecek kamu görevlilerinden kaynaklanan ihmal, kasıt veya gecikme olmadığı, başkalarına atfedilecek bir kusurun bulunmadığı'' kaydedildi.

''Odatv'' davası kapsamında tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevinde 12 Kasım 2011 tarihinde yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından soruşturma başlatan savcılık, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın ifadelerine başvurmuştu.

Kozinoğlu'nun odasındaki mektuplara soruşturma!

Kozinoğlu'nun koğuşunda yapılan aramalarda, belge ve eşyalar arasında 'Hocaya' ve 'Tarihe Sorularımla Not Düşüyorum' başlıklı toplam 12 sayfadan oluşan 2 ayrı mektup bulunduğu, bu mektuplarla ilgili içeriklerine ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Diğer eşyalarının ise ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Kozinoğlu'nun avukatları tarafından bu iki mektubun, rızası dışında elinden çıktığına ilişkin itirazları bulunduğu ve bu itirazların da aynı soruşturmaya dahil edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bu mektuplara ilişkin önümüzdeki günlerde bazı kişilerin ifadelerinin alınacağı öne sürüldü.