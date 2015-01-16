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Savcıya göre Berkin Elvan eylemindeki ekmek tahrik aracı!

Cumhuriyet savcısının iddianamesi 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

16 Ocak 2015 09:35

Denizli’deki Berkin Elvan protestosu iddianamesinde, öğrencilerin ellerinde taşıdıkları ekmek, tahrik aracı olarak nitelendi.

Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı biber gazı fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan için 12 Mart 2014 tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen protesto eylemine katılan 65 öğrenci hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, öğrencilerin ellerinde taşıdıkları ekmek, tahrik aracı olarak nitelendi. Polisler hakkında ise basit yaralama ve hakaret suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Cumhuriyet savcısının iddianamesi 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede delil olarak, olay günü polis kameralarının tespit ettiği görüntüler gösterildi. Öğrencilerin Berkin Elvan’ın ekmek almaya giderken yaşamını yitirmesini sembolize ettiği için eyleme getirdikleri ekmek de kalabalığı tahrik aracı olarak yorumlandı. İddianamede öğrencilerin biber gazından korunmak için taktıkları steril maskeler de suç kapsamına alındı. Oysa eylemlerde maske takılması, bu protestonun gerçekleştiği tarihten sonra suç kapsamına alınmıştı. İddianamede ayrıca eyleme müdahale eden polisler hakkındaki basit yaralama ve hakaret suçlamalarıyla ilgili olarak da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin ek karar verildiği belirtildi. Duruşma 2 Haziran 2015 tarihinde başlanacak.

 

 

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