Savcı'ya göre Balyoz inmiş

T24 - Savcılığa göre Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan iki belge Balyoz Eylem Planı'nın uygulandığını ortaya koyuyor. Bir belge Çetin Doğan'ın seminerdeki konuşmasıyla aynı içerikte. İkinci belgede Doğan'a Balyoz'un uygulaması konusunda bilgi veriliyor.



‘Şantaj ve askeri casusluk’ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada bulunan çuvallardaki ‘Balyoz Planı’yla ilgili belgeler avukatlara verildi. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle:



Savcı ‘yeni veri’ olarak eklediği 25 Aralık 2002 ve 3 Mart 2003 tarihli iki belgeyi Balyoz’un sadece bir seminer olmadığının, uygulandığının delili olarak dosyaya ekledi.





Dokuz çuval belge



‘Şantaj ve askeri casusluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 6 Aralık 2010’da Gölcük Donanma Komutanlığı’nda arama yapılmıştı. Bu aramada gizli bir bölmede 9 çuval evrak bulunmuştu. Bu evraklar arasında Balyoz Eylem Planı’yla ilgili olanların tespit edildiği öne sürülmüştü.



(Balyoz Eylem Planı: Aralık 2002 – Mart 2003 tarihleri arasında 1. Ordu Komutanlığı seminerinde AKP iktidarına karşı darbe planları yapıldığı iddia ediliyor. Aralarında eski Kuvvet Komutanları İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 196 muvazzaf ve emekli asker 16 Aralık 2010’dan itibaren 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu Balyoz Planı’yla ilgili yargılanıyor.)



Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan Balyoz Planı’yla ilgili olduğu öne sürülen 43 klasör belge DVD ortamında çoğaltılarak Balyoz davası sanık avukatlarına dağıtıldı.





Belgelerde Balyoz Planı’nın Sakal, Çarşaf, Suga, Oraj gibi alt başlıktaki eylem planlarının yer aldığı görüldü.



Savcılık, Gölcük belgeleriyle ilgili tespit tutanaklarına Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan 25 Aralık 2002 tarihli bir belgeyi koydu ve tespit tutanaklarında bu belgenin Balyoz Eylem Planı’nın sadece seminer olarak kalmadığının ve uygulandığının kanıtı olarak gösterdi. Gizli ibareli bu belge 15’inci Kolordu Komutanlığı tarafından Lojistik Destek Komutanlığı, ilçe komutanlıklarına ve EMASYA Tali Bölge Komutanlığı’na gönderiliyor.



1’inci Ordu’nun emri Belgenin 1’inci Ordu Komutanlığı’nın 17 Aralık 2002 tarihli “Kategorili Personel İsimleri ve İrticai Faaliyetler” konulu emriyle hazırlandığı belirtiliyor. Belge şöyle başlıyor: “Son zamanlarda bazı çevrelerin Anayasal Devlet düzenimizin temelini oluşturan ‘Laiklik’ ilkesini kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda yorumlayarak... başta öğretim kurumları olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında türban kullanılmasında ısrarlı davrandıkları gözlemlendiği ilgi ile bildirilmiştir.” Devamında ise kılık kıyafet yönetmeliği ihlallerinin Emniyet Asayiş toplantılarında delilleriyle ortaya konulması emrediliyor. Ayrıca Milli Güvenlik Dersi’nde öğretmen olarak görev yapan subayların okullarda ve kurumlarda kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulanması konusunda ‘asla geri adım atmamaları’ tembihleniyor. Belgede subayların bu konuda hazırlayacakları raporları Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmen planlaması yapan komutanlığa bildirmelerinin önemi vurgulanıyor.



Savcılık tespit tutanaklarında bu belgeyi şöyle yorumluyor: “2 Aralık 2002 tarihli Balyoz Harekât Planı’nda yer alan hususların 1. Ordu Komutanlığı’na ait 17 Aralık 2002 tarihli bir yazıda yer alması, 1. Ordu’nun ast birliği olan komutanlıkça 25 Aralık 2002 tarihli bir yazıda işlenmesi Balyoz Harekât Planı’nda yer alan söz konusu söylemlerin 1. Ordu Komutanlığı’nın yazışmalarına da yansıyacak derecede yaygın olarak kullanıldığını ortaya koyar niteliktedir.”





Doğan’ın konuşması



Savcı ayrıca 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın 1. Ordu Seminer’inde 20 Aralık 2002 tarihli konuşmasında bu emir ile çok benzer nitelikte konuşma yaptığı belirtiliyor. Konuşmanın tam metni de delil olarak dosyaya ekleniyor. Bu konuşmada Çetin Doğan’ın “Milli Güvenlik dersi denetlemeleri devam edecek… Bunları Asayiş Emniyet Toplantısı’nda dile getirdik… Türbanın, irticanın mesafe kazanmasına izin vermeyeceğiz” dediği öne sürülüyor.



Ayrıca tespit tutanağında Balyoz soruşturmasında bulunan 4 No’lu CD ile Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan 1 No’lu CD’nin içeriğinin aynı olduğu, sadece tek bir belgenin farklı olduğu belirtiliyor. Bu belge ‘SN. KOM ARZ NOTLAR’ başlığını taşıyor ve faaliyetler konusunda bilgi veriliyor.



Savcı bu belgenin 3 Mart 2003’te oluşturulduğunu belirttikten sonra (1. Ordu Komutanlığı’ndaki seminerin koordinatörlüğünü yapan Tümgeneral) Süha Tanyeri tarafından oluşturulduğu iddia ediliyor. Savcı şu tespiti yapıyor: “03 Mart 2003 itibariyle planın geldiği mevcut durum hakkında Çetin Doğan’ı bilgilendirmek amacıyla Suha Tanyeri tarafından hazırlandığı ve Çetin Doğan’ın planı bizzat koordine ve takip ettiği değerlendirilmiştir.”



Ek delil klasörlerinde kimi imzalı ama çoğunluğu word belgesi ve imzasız olduğu görülen evrakta çok sayıda bilgi yer aldı:



Dini ve mafyatik dizilere fişleme Son dönemlerde; gizemli olayları konu edinen, olayları mistik hava ve dini olgularla anlatan televizyon dizileriyle, mafya dizilerinde bir artış olmuştur. Bir kısmı reytingi, bir kısmıysa radikal unsurların tabanına hitap edecek bir yayın politikasını amaçlamaktadır. Mevcut iktidarın izlediği politikalarda da Demokrat Parti döneminde olduğu gibi, ABD ve Batılı ülkelerin (AB) etkisinin hissedildiği değerlendirilmektedir. (Belgede dizilerin isimleri, hedef kitleleri, yönetmenleri, yapımcıları, reyting oranları da yer alıyor. Bazı diziler: Sırlar Dünyası (STV), Sırlara Yolculuk (Star), Gizli Dünyalar (Show), 6. His (TGRT), Ekmek Teknesi (ATV), Kurtlar Vadisi (Show).





Fethullah Gülen hükümete hizmet ediyor



(Fethullah Gülen’in 2004’te ‘Dünden Bugüne Tercüman’ gazetesine yaptığı açıklamaya yer verilerek) Gülen, hiçbir somut veriye dayanmadan yaptığı açıklamalarıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve onun Atatürkçü, laik ve çağdaş kurumlarına karşı nefret, saldırı ve iftira kampanyalarını devam ettirmektedir. Gülen, halk arasında korku ve dehşet yaratmayı amaçlamakta, ABD’nin Türkiye üzerindeki politikalarını gerçekleştirmesine ve AKP hükümetine hizmet etmektedir.





Okul açılırsa patrik kontrolden çıkar



Patrik, hukuki engelleri siyasi baskıyla aşmak ve AB uyum sürecinin sağladığı imkânları bu yönde azami seviyede kullanmak tutumunu benimsemiştir. (Mart 2004’te ruhani meclis Saint Sinod’a Türk vatandaşı olmayan altı üyeyi seçmesi örnek gösteriliyor) Ruhban Okulu’nun patrikhane kontrolünde açılmasına izin verilmesi patriğin kontrolümüz dışına çıkmasını hızlandıracaktır. Okul İÜ İlahiyat’a bağlı ‘dünya dinleri kültürü’ bölümü olarak açılabilir.





Asparagas da yapılır, eylem de



Dikkat çeken belgelerden kimilerinde ise askerlerin Aleviler, sol ve sağ gruplar, İslami cemaatler içine sızarak, grupları yönlendirmeye çalıştığına dair ‘görevlendirme’ yazıları var. Bazı görev örnekleri: ‘Radikal İslamcı toplulukların cuma namazlarından sonra slogan atma, yürüyüş vb. eylemler yapma konusunda yönlendirilmesi’, ‘Güneydoğu’da garnizon bünyesindeki hazırlıklar ileri gelen esnafla birlikte incelenerek eyleme yönelik provalar yaptırılması’, ‘1 Mayıs ve terör örgütü elebaşının doğum günü gibi günlerde bazı esnafa ait işyerlerine yönelik eylemler yaptırılabileceği’, ‘Sol örgütlere dair asparagas haberler çıkartılabileceği konusu çalışılabilir’.







