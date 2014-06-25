Savcıya göre 1 Mayıs'taki oksijenli bez ve düdük 'silah ve korkutucu güç'

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için geldikleri Beşiktaş’ta gözaltına alınan 24 kişiye, “silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak” görevli memura direndikleri iddiasıyla 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, iddianamede, silah ve korkutucu güç olarak kabul edilen deliller şöyle: Deniz gözlüğü, kırmızı boya, duvar kalemi, oksijenli bez, tentürdiyot, sargı bezi ve düdük, sapan, bilye, maket bıçağı...

Savcı Gökalp Kökçü’nün hazırladığı 1 Mayıs 2014 iddianamesinde kutlamalar için Kadıköy, Yenikapı, Maltepe ve Kartal meydanlarının ayrıldığı, Taksim Meydanı ve çevresine izin verilmeyeceği yönünde İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldığı halde şüphelilerin Beşiktaş’ta toplandığı ifade edildi. Polisin “Dağılın” uyarısına rağmen grubun taşlı, sapanlı ve bilyeli saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Yakalanan yedi şüphelinin üzerinde çıkanlar şöyle sıralandı: deniz gözlüğü, gaz maskesi, yarım litrelik bir şişede bilyeler, kırmızı boya, pamuk, soda şişesi, dört adet inşaat eldiveni, ‘Yıldızlı Yumruk’ flaması, duvar kalemi, makas, altı oksijenli bez, tentürdiyot, üç adet baret, altı adet şeffaf eldiven, iki adet oksijenli su, sargı bezi, bir sapan, düdük, yüz maskesi, bez maske, maket ve ekmek bıçağı. İddianamede, gösteriler sırasında üç işyeri ve bir araca zarar verildiği iddia edildi.

İddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesine göre “silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak” memura direndikleri iddiasıyla üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 13 Kasım 2014’te.