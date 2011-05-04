Savcının yeğeni vuruldu

T24 - Ergenekon savcısı Cihan Kansız’ın yeğeni Kaan Kansız, dün Gaziosmanpaşa’da kurşun yağmuruna tutuldu. 6 yerinden vurulan Kansız ağır yaralandı. Saldırgan kayıplara karıştı



Ergenekon soruşturmasını yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız’ın yeğeni Kaan Kansız dün Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kansız’ın babasını da yaralayan Serkan Ayhan tarafından vurulduğu, saldırganın 6 aydır arandığı öğrenildi.





Aileler arasında husumet



Zekeriya Öz’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirilmesinin ardından Ergenekon soruşturmasını yürütmesi için görevlendirilen Savcı Cihan Kansız’ın yeğeni Kaan Kansız (24) silahlı saldırıya uğradı. Kaan Kansız’ın ağır yaralanmasına neden olan olay iddiaya göre Ayhan ve Kansız ailelerinin arasında yaşanan husumetten kaynaklandı.





Babayı yaraladı



Birlikte otopark ve fırın işleten iki aile arasında bir süre önce maddi anlaşmazlık baş gösterdi. Yaşanan alacak verecek tartışması sonrası Serkan Ayhan, yaklaşık 6 ay önce Kaan Kansız’ın babası Lütfi Kansız’ı silahla yaraladı.



Bu olayın ardından kayıplara karışan Ayhan dün Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yeniden ortaya çıktı. Buradaki bir simit salonunda oturan oğul Kaan Kansız’ı kurşun yağmuruna tutan Ayhan, tekrar kayıplara karıştı. Ayhan’ın tabancasından çıkan 7 kurşundan 6’sı vücuduna isabet eden Kansız, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kansız’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada Özel Yetkili Savcı Cihan Kansız da, yeğenin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis güvenlik kameralarından da tespit edilen Ayhan’ı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın ailesiyle görüşen polise, ailenin çocuklarını 1 yıldır görmediğini söyledikleri öğrenildi.







