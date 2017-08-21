Savcının YARSAV üyelik aidatını FETÖ ödemiş

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da eski savcı Osman Nesuh Yıldız hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede itirafcı olan hakim ve cumhuriyet savcılarının beyanlarında, YARSAV\'a üye olan kişilerin üyelik aidatlarının dahi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ödendiğinin belirtildiğine vurgu yapıldı.

Erzurum Adliyesi\'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Osman Nesuh Yıldız, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 2016 günü tutuklandı. Meslekten 29 Kasım günü ihraç edilen eski Savcı Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

\'BYLOCK\' KULLANICISI

Osman Nesuh Yıldız\'ın, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu da belirtilen 61 sayfalık iddianamede, Yıldız\'ın 2015 yılından beri Erzurum\'da görev yaptığı hatırlatıldı. İddianamede, itirafcı olan HSYK Birinci Dairesi eski Başkanı İbrahim Okur, HSYK eski Başkanvekili Ahmet Hamsici ve yurt dışına kaçmak isterken, 17 ayrı suçtan aranan kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalananan Erzurum eski Cumhuriyet Savcısı Metin Özyurt\'un verdiği ifadeler de yer aldı. Ahmet Hamsici, Yıldız\'ın HSYK\'nın cemaatçi üyeleri tarafından tetkik hakim olarak görevlendirildiğini söyledi. İbrahim Okur ise HSYK 1\'inci Dairede çalışırken Yıldız\'ın Fetullah Gülen cemaati ile ilgisi olduğu anlaşılınca yasa ile savcı olarak görevlendirildiğini, çalışmak için tekrar almadıklarını bildirdi.

FETÖ\'CÜLERİN YARSAV\'I ELE GEÇİRME PLANI

Hazırlanan iddianamede yargı teşkilatı içerisinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının, örgüt lideri Fetullah Gülen\'in talimatı ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği (YARSAV) yönetimini ele geçirmek için üye olmaya başladıkları kaydedildi. YARSAV\'ın 2007 ile 2016 yılları arasında toplam üye sayısının 1054 olduğu, bunların 803\'ünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle meslekten ihraç edildikleri vurgulandı. İddianamede, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan itirafçı niteliğindeki hakim, cumhuriyet savcısı beyanlarında bu derneğe üye olan kişilerin üyelik aidatlarının dahi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ödendiğinin belirtildiğine işaret edildi. Yıldız\'ın da 23 Kasım 2010\'da derneğe üye olduğuna değinildi.

YILDIZ: VİCDANIM RAHAT

Suçlamaları kabul etmeyen Osman Nesuh Yıldız, soru- cevap şeklinde yer alan iddianamedeki ifadesinde şunları söyledi:

\"Bu yapılanmanın illegal bir yapılanma olduğunu son birkaç yıldır devlet idarecilerinin dile getirmeleri nedeniyle böyle bir yapılanma olduğu düşüncesine kapıldım. Açıkçası bu örgütün mensupları kimlerdir ben de bilmiyorum. Darbe girişimini 15 Temmuz akşamı saat 23.00 sıralarında Twitter veya Facebook sosyal paylaşım sitesinde bu konuyla ilgili paylaşımlar yapılması üzerine öğrendim. Onun öncesinde bana herhangi bir bilgi veren ya da bu yönde imada bulunan kimse olmadı. Gözaltına alma işlemine karşı itiraz hakkımız nezaret yetkilileri tarafından kağıt kalem temin edilmemek suretiyle ihlal edilmiştir. Bu nedenle gözaltı kararı da usule aykırıdır. Üzerime atılı suçlama gerek yaşayış tarzım, gerekse bugüne kadar göstermiş olduğum çalışma performansım açısından kabul edebileceğim bir suçlama değildir. Ben 11 yaşından itibaren devlet parasız okullarında okuyarak hakimlik mesleğine kadar yükseldim ve 15 yıl boyunca adaylıkla birlikte mesleğimin vakar ve şerefine yakışır bir şekilde görevimi yapmaya çalıştım. Hiçkimsenin talimat ve buyruğuyla önümdeki evrak ve dosyanın aksine konjoktörel kararlar vermedim.\"



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