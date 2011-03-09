Savcının talebine rağmen Hüseyin Edemir'e beraat yok

T24

Savcı İlimoğlu: Dosya zamanaşımına uğramış



Edermin'in avukatı Oya Aslan: Kararın gerekçesi yok

Bianet'ten Elif Gençkal imzalı habere göre, yasadışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 14 aydır tutuklu yargılanan ODTÜ öğrencisi Hüseyin Edemir için savcı beş sayfadan oluşan bir mütalaa ile Edemir'in tahliyesini talep etti, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.Beşiktaş'taki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün (8 Mart) dördüncü duruşması görülen davada savcı Kasım İlimoğlu, davanın açıldığı 2009 yılıyla, ait iddiaya ilişkin belgenin tarihi olan 1999 yılının arasındaki zaman düşünüldüğünde dosyanın zaman aşımına uğraması gerektiğini söyledi.İlimoğlu, duruşmadaki konuşmasında dosyadaki delillerin üzerinde oynama veya ekleme olup olmadığının tespit edilemediğini dolayısıyla dosyadaki delillerin bir geçerliliğinin olmadığını söyleyerek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun benzer davalardaki kararları da düşünüldüğünde kişinin lehine olan beraat kararının verilmesini talep etti.Başkanlığını Ömer Diken'in yaptığı mahkeme heyeti ise "kuvvetli güç şüphesinin varlığına işaret eden olguları" gerekçe göstererek Edemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargılamaya 23 Haziran'da devam edilecek.Avukat Oya Aslan T24'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu çeşit davaların görüldüğünü ve Edemir'in bu tür davalarda tutuklanan ilk kişi olduğunun altını çizerek, savcının 5 sayfalık mütalaasının hukuki olduğunu ve davanın başından beri bunları savunduğunu, mahkeme kararının "gerekçesiz" olduğunu söyledi.Dava dosyasının birkaç açıdan sıkıntılı olduğunu söyleyen Aslan sözlerine şöyle devam etti: "Mahkeme heyeti 'kuvvetli suç şüphesi' olduğunu söyleyerek tutukluğunun devamına karar verdi. Ancak böyle bir şey yok, hukuka aykırı belgelerden başka bir belge yok. Hiçbir olgu yok. Bu durumda kararın gerekçesi de yok. En azından yargılamasına tutuksuz devam edilmesi gerekirdi, bu bile olmadı."Duruşmadan önce Edemir'in ODTÜ'den arkadaşları ve ailesi Beşiktaş Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak tutukluluk halinin tedbir olmaktan çıkıp infaza dönüştüğünü söyleyerek Edemir için adil yargılanma ve beraat kararı istediler.Hüseyin Edemir, ODTÜ Tarih bölümünden mezun olduktan sonra Türk-Alman Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı'na tam burslu kabul edildi. Programın Ankara'daki birinci yılına devam ederken 31 Ocak 2010'da Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde gözaltına alındı. 1 Şubat 2010'da da "örgüt üyeliğinden" tutuklandı.2001'de yapılan bir polis operasyonunda bulunan belgelerde adı geçtiği gerekçesiyle hakkında 2005'te soruşturma başlatılan Edemir hakkında 2009'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Edemir, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyeliğiyle suçlanıyor