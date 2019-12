-SAVCININ KAHN'IN SALIVERİLMESİNİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ NEW YORK (A.A) - 01.07.2011 - New York savcısının, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmakta olan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın şartlı salıverilmesine onay verdiği iddia edildi. Bloomberg televizyonunun haberine göre, bir kat görevlisi kadına cinsel saldırıyla suçlanan Strauss-Kahn'ın ev hapsine alınmasından 1,5 ay sonra, savcı şartlı ve kefalet karşılığı salıverilmesine onay verdi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlayan kat görevlisi kadının uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklamayla bağlantılı olduğundan kuşkulanıldığını yazan New York Times gazetesi, Strauss-Kahn'ın yargılandığı davanın tehlikede olduğunu bildirmişti. ABD'nin etkili gazetesinde yer alan habere göre, IMF'nin eski patronu ile Manhattan'daki Sofitel otelinin Gineli kat görevlisi arasında cinsel ilişki olduğuna dair şüphe bulunmazken, soruşturmayı yürüten yetkililer, tecavüz girişiminin kurbanının geçmişiyle ilgili birçok konuda yalan söylediğini düşünüyorlar. Davacı Gineli kadının Mamadu isimli erkek kardeşi ise, inanılırlığı sorgulanan kızkardeşinin bir iftira kampanyasının kurbanı olduğunu söyledi. IMF'nin eski patronu bugün New York'ta yeniden mahkemeye çıkacak.