Savcının eşyaları arasında kaçak sigara taşıdılar!

Uşak’ta durdurulan bir kamyonda arama yapan polis, İzmir'e tayin olan bir savcının eşyaları arasına habersizce gizlenmiş 80 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası yüklü Adana plakalı bir kamyonla İzmir'e kaçak sigara sevkiyatı yapılacağını öğrendi. İzmir- Ankara Karayolu'nun Şeker Fabrikası Kavşağı'nda dün kontrol noktası oluşturan polis, İzmir'e gelen kamyonu durdurdu. Kamyonda bulunanların "Savcı beyin eşyalarını taşıyoruz" demesine rağmen aracı kontrol eden polis, ev eşyalarının arasına gizlenmiş, koliler halinde kaçak sigaraları buldu.

Kemalöz Mahallesi pazaryerine götürülen kamyonda yapılan detaylı aramada, savcıdan habersiz eşyaların arasına gizlenen 80 bin paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan polis, kamyonda bulunan H.D. (20), M.Ş.A. (27) ve M.A.'yı (24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.A. ve M.A. tutuklandı. H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.