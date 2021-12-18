Savcılıktan, Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili 'intihar' kararı!

Esra Hankulu’nu “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan, Aleyna Çakır’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın da baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un hayatını kaybeden annesiyle ilgili karar verildi. Savcılık boş bir arazide cansız bedeni bulunan anne Uygun hakkındaki soruşturmasını tamamlandı. Tüm delilleri inceleyen, tanık beyanlarını alan Savcılık, “Gülay Uygun kendi iradi eylemi neticesinde yaşamına son verdi” dedi, takipsizlik kararı verdi. Savcılık; Gülay Uygun hakkında bir televizyon kanalında dile getirilen iddialarla ilgili de “hakaret ve iftira” suçlarından ayrı bir soruşturma başlattı.

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül 2020 saat 19.00 sularında Ankara Bağlum’da ölü olarak bulundu. Ölüm olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk incelemede ateşli silah yaralaması sonucu olduğu tespit edilen Gülay Uygun’un yanında bir intihar mektubu da bulundu.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; savcılık not kağıdı üzerinde parmak izi incelemesi yaptırdı. İnceleme sonucunda Gülay Uygun'a ait üç ayrı parmak izi ile nottaki parmak izlerinin aynı olduğu tespit edildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce yapılan incelemede ise not kağıdı üzerindeki yazıların, Gülay Uygun’un işyerinde kullandığı el yazısı doküman ve dilekçelerle aynı olduğu belirlendi. Yine Gülay Uygun’un aile avukatlarına aynı gün sabah saatlerinde intihar edeceğine dair sesli mesaj gönderdiği, eşini de arayıp helallik istediği tespit edildi. Ailenin ve avukatın bu gelişme üzerine durumu 10.12 itibariyle 112 Acil çağrı merkezine bildirdiği görüldü. Bildirim sonrası hemen teknik takibe başlandı, ancak ölüm olayına kadar Gülay Uygun’a ulaşılamadı.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından düzenlenen raporda, olay yerinde bulunan boş kovanın, Gülay Uygun’un yanında bulunan tabancadan atıldığı ve yine Uygun’un her iki elinde de atış artığı bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde bulunan aile fertleri ve vatandaşların ellerinde ise herhangi bir atış artığına rastlanmadı.

Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda; Gülay Uygun’un sağ kulak kepçesinin 3,5 cm üzerinde, ateşli silah mermi giriş deliği, sol kulak kepçesinin 5,5 cm üst kısmında ise yırtıklı ateşli silah mermi çekirdeği çıkış deliği yarası bulunduğu aktarıldı. Toksikolojik incelemede zehirlenmeye ilişkin bir delil bulunmadığı, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı ifade edildi. Ateşli silah yaralamasının tek başına ölümü meydana getirebilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Savcılık, “Gülay Uygun kendi iradi eylemi neticesinde yaşamına son verdi” dedi ve takipsizlik kararı verdi.

Aileden, intihara yönlendirme iddiası

Aile avukatı ölüm olayı sonrası suç duyurusunda bulundu. Dilekçede; Uygun’un bir televizyon programında hakkında “yurt kızlarını gece yaşamına yönlendirdiği” gibi iddialar üzerine bunalıma girerek, intihar ettiği belirtildi. Bu iddiaların araştırılarak, program sunucusu ve iddialarda bulunanlar hakkında soruşturma yapılması istendi. Savcılık bu gelişme üzerine söz konusu televizyon programı kayıtlarını da mercek altına aldı. Programa katılanların ifadelerine başvuran Savcılık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan rapor da aldı.