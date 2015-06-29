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Spor

Savcılıktan skandal açıklama: Fenerbahçe'ye silahlı saldırı öldürme değil, yaralama girişimi!

'Adam öldürmeye teşebbüs'ten, 'adam yaralamaya teşebbüs'e...

29 Haziran 2015 11:03

Savcılık, Fenerbahçe kafilesinin kurşunlanmasıyla ile ilgili daha önce ‘birden fazla kişiyi kasten öldürmek'ten yürüttüğü soruşturmayı, ‘birden fazla kişiyi kasten yaralama'ya dönüştürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Trabzon Cumhuriyet temsilcisi Ahmet Şefik, geçen hafta içinde bu hain saldırının adli soruşturma sürecine mercek tuttu. Yetkililer, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı yürüttüğünü açıklarken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Masası ekipleri de savcılıkla eşgüdümlü olarak çalışma yapıldığını bildirdi.

 

'Adam öldürmeye teşebbüs'ten, 'adam yaralamaya teşebbüs'e

 

Saldırıya ilişkin olarak genel seçimler öncesinde meydana gelmesi dolayısıyla “Seçimi etkilemeye yönelik toplumda infial yaratabilecek karanlık bir eylem” iddiaları hâlâ sıcaklığını korurken, yetkililerin yerel bir saldırı olabileceği açıklamaları da kanıtlanamadı. Ancak olayı inceleyen özel ekibin Ankara'ya dönmesi, yine savcılığın davayı ‘adam öldürmeye teşebbüs'ten, ‘adam yaralamaya teşebbüs'e çevirmesi, sistemin Fenerbahçe'ye yapılan saldırıyı önemsemediğini kanıtlar nitelikte.

 

‘Katliama yol açabilirdi’

 

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda, kafileyi taşıyan otobüsün 90 km. hızla gittiği, araca ateş edilmesi sonrası sürücünün kontrolü kaybetmesi halinde otobüsün viyadükten aşağı düşebileceği, bu sırada birçok ölü ya da yaralı olabileceği değerlendirildi.

 

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