Savcılıktan Murat Başoğlu'na 'hayâsızca hareket' soruşturması!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, teknede öpüşürken fotoğrafları yayımlanan sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilgili resen "Hayâsızca hakaret'ten soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklama yaptı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada, sunucu Başoğlu’nun Bodrum’da bir koyda yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken çekilen fotoğraflarının medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayasızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştır."

Evini satışa çıkardı

Murat Başoğlu'nun üzerine kayıtlı olan mal varlığı sayısı da son günlerde merak konusu oldu. Ünlü sunucunun, yeğeninin eşi Selçuk Kabadayı'nın açtığı "milyonluk tazminat davasından hemen önce İzmir'deki evlerini satışa çıkardı.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Başoğlu'nun evlerinden biri İzmir Karşıyaka'da bir sitede bulunuyor ve bu evde uzun süredir de Başoğlu'nun ablası oturuyordu. Evin, değerinin altında satışa çıkarıldığı öğrenildi.

İddialara göre Başoğlu Türkiye'yi terk etti

Yaşanan olayların ardından Murat Başoğlu'nun dün Türkiye'yi terk ettiği iddia edildi. Bir iddiaya göre Başoğlu, yaşanan olaylardan etkilenmemesi için eşi ve oğlu ile ABD'ye gittiği yönünde. Diğer bir iddia ise Başoğlu'nun ailesiyle birlikte Yunanistan'a gittiğini öne sürüyor.

Sunucu ailesinin rahatsız olmaması için İstanbul Acarkent'te bir ev satın aldığı konuşuluyordu. Telefonla ulaşılan Başoğlu kendisine sorulan sorular üzerine "Gereken açıklamayı avukatım yapacak" demekle yetindiği belirtildi.