-Savcılıktan Metris izni İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Beşiktaşlı kaleci Rüştü Reçber, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevine konulan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Tayfur Havutçu'yu ziyaret etmek için savcılıktan izin aldı. Bakırköy Adliyesine gelen Reçber, bir süre kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Reçber'in futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevine konulan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Tayfur Havutçu'yu ziyaret etmek için savcılıktan izin aldığı öğrenildi.