T24 LogoT24 Logo
Spor

Savcılıktan Metris izni İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 18:43

-Savcılıktan Metris izni İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Beşiktaşlı kaleci Rüştü Reçber, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevine konulan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Tayfur Havutçu'yu ziyaret etmek için savcılıktan izin aldı.  Bakırköy Adliyesine gelen Reçber, bir süre kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Reçber'in futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevine konulan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Tayfur Havutçu'yu ziyaret etmek için savcılıktan izin aldığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24