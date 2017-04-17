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Savcılıktan İbrahim Erkal'la ilgili soruşturma kararı

Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan Erkal'ın tedavisi sürüyor

17 Nisan 2017 23:14

İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılması olayına ilişkin soruşturma açıldı.

Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açıldı. 

Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları görüntülerinin tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi. 

Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda ya da gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı belirtildi. 

Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilmişti. 

 

 

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