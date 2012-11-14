Savcılık, Güven'in sözlerini içeren kayıtları istendi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Emniyet Müdürü Recep Güven'in medyada yayımlanan "Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz" sözleri ile ilgili bilgi, belge ve konuşma görüntülerini dilekçeyle istediği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Alptekin'in imzası ile basın kuruluşlarına gönderilmiş olan dilekçede şu ifadeler kaydedildi.

"Yürütülmekte olan bir tahkikat kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in basın mensuplarının katıldığı kahvaltılı bir toplantıda yaptığı konuşmaların 7 Ekim'de yazılı ve görsel basına yansımış olduğu ve daha sonrasında bu açıklamalardan ötürü Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayet dilekçelerinin geldiği görülmüştür.

Varsa elinizde bulunan İl Emniyet Müdürü Güven'in, 'Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz' başlığı ile yayımlanan açıklamalarının, bilgi ve belgeleri ile konuşmasının tam metninin kapsayan görüntü CD'sinin de eklenerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."