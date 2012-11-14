T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcılık, Güven'in sözlerini içeren kayıtları istendi!

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alptekin'in, basın kuruluşlarına gönderdiği dilekçede, Başsavcılığa şikayet dilekçelerinin geldiğini bildirdi

14 Kasım 2012 19:02

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Emniyet Müdürü Recep Güven'in medyada yayımlanan "Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz" sözleri ile ilgili bilgi, belge ve konuşma görüntülerini dilekçeyle istediği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Alptekin'in imzası ile basın kuruluşlarına gönderilmiş olan dilekçede şu ifadeler kaydedildi.

"Yürütülmekte olan bir tahkikat kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in basın mensuplarının katıldığı kahvaltılı bir toplantıda yaptığı konuşmaların 7 Ekim'de yazılı ve görsel basına yansımış olduğu ve daha sonrasında bu açıklamalardan ötürü Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayet dilekçelerinin geldiği görülmüştür.

Varsa elinizde bulunan İl Emniyet Müdürü Güven'in, 'Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz' başlığı ile yayımlanan açıklamalarının, bilgi ve belgeleri ile konuşmasının tam metninin kapsayan görüntü CD'sinin de eklenerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

ETİKETLER

recep güvendiyarbakırcumhuriyet başsavcılığıramazan alptekindilekçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24