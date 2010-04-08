Savcılıktan 'Çukurca' haberleri açıklaması

T24 - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, 27 Mayıs 2009 tarihinde meydana gelen mayın patlamasıyla ilgili dosyanın, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderildiğini bildirdi.





Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen bir soruşturma ile ilgili haberlerin bazı basın ve yayın organlarında, Ankara kaynaklı olarak yayımlandığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:





''Olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız (Özel Yetkili Başsavcı Vekilliğimiz) tarafından yapılan soruşturmada, Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri birliğin, 27 Mayıs 2009 tarihinde, Çukurca Hantepe üst bölgesinin doğusunda intikal halindeyken, daha önceden araziye güvenlik amaçlı döşenmiş mayının patlaması sonucu askerler Ziya Bener, Deniz Demirci, Özkan Dumlu, Çafer Çelik, Kemal Özer, Adil Yılmaz ve Oğuz Kır'ın şehit olduğu, Muhterem Akalın, Samet Koca, Ferhat Bilmez, Muhammet Akdeniz, Aytaç Güney, Fırat Güneş ve Muhammet Solmaz'ın da yaralandığı ve şehit yakınlarından Raziye Demirci ve Refik Bener'in şikayetçi olduğu tespit olunmuştur.''





Delillerin toplanmasının ardından soruşturmanın, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesi kapsamında bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:





''Bir kısım asker şüphelilerin eylemlerinin, 'bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak'' suçu kapsamında mütalaa edilebileceği hukuki kanaatiyle ve bu suçun 353 sayılı Asker Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulu Kanunu'nun 9. maddesi kapsamındaki suçlardan olduğu değerlendirilerek, soruşturma dosyası gereğinin takdir ve ifası için 4 Mart 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmiştir.''

