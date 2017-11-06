Savcılıktan "Bitcoin ile kara para aklanabilir" iddiası

Hollanda'da savcılık, kimlik bildirimi yapmadan yüksek miktarlarda para yatırıp, çekmeye olanak sağlayan bitcoin otomatları aracılığıyla kara para aklanabileceği uyarısında bulundu.

Savcı Anita van Dis'e göre, dijital para birimi bitcoin otomatlarının yeterli denetimden yoksun olması, kara para aklamayı olanaklı hale getiriyor. Bitcoin otomatlarına kimlik zorunluluğu olmadan yüksek miktarda para yatırmak mümkün. Bunun karşılığında dijital bitcoin alınıyor.

Bitcoin yasal para birimi olmadığı için, otomatlar Hollanda Merkez Bankası ya da Finansal Piyasalar Kurumu denetiminde değil. Otomat işletmecileri, sadece 15 bin euronun üzerindeki işlemleri bildirmek zorunda.

Savcı, finansal denetim kurallarının işletilememesi nedeniyle, suçluların bu sistemi kolaylıka istismar ederek, kara para aklayabileceğini vurguladı.

Bankalarda 2 bin euronun üzerindeki işlemlerin bildirim zorunluluğu olmasına karşın, bitcoin otomatlarında bu sınır daha yüksek.

Dolayısıyla kişisel verilerin yer almadığı dijital cüzdan aracılığıyla, sokaktaki uyuşturucu satıcıları da bitcoin hesabına para yatırabilir. Bu paralar, Belçika ya da diğer ülkelerde nakite çevirilerek, kolayca para aklanabilir.

"Savcılığın açıklaması saçmalık"

Hollanda'da sayıları 13 olan bitcoin otomatı işletmecileri ise savcılığın bu iddasına katılmıyor.

Breda kentindeki Bitcoins4me adlı işletmenin sahibi Dany Kuipers'e göre savcılığın açıklaması, "saçmalık." Kuipers, "Tabii ki, hiç olmuyor diyemem ama bankalar tarafından daha fazla kara para aklanmakta" diyor.

Bitcoin otomatlarında genelede 10 ila 2 bin 500 euro arasında işlem yapıldığını söyleyen Kuipers, "Her gün onbinlerce euroluk işlem yapılmıyor. Öyle olsaydı şimdi burada değil, Bahamalar'da tatilde olurdum" diye konuşuyor.

Kuiper, başının belaya girmemesi için 5 bin euro ve üzerindeki işlemler için kimlik bildirimi zorunluluğu getirdiğini söylüyor.

Bitcoin otomatı işletmecisi Gemma van Koolwijk da, "yanlış kişilerin" dijital para birimiyle işlem yapacağını sanmadığını belirtiyor.

Otomat işletmecileri, bitcoin konusunda kuşkuları ortadan kaldıracak net kuralların hayata geçirilmesini istiyor.

Hollanda'daki bitcoin otomatlarının bir çoğu General Bytes adlı firma tarafından üretilmiş. Makinalarda parmak izi tarama da dahil bir çok tanımlama seçeneği bulunuyor.

Ancak makinaların çoğunda bu özellik etkin değil. Yasal bir zorunluluk olmadığı için bu konuda Hollandalı işletmeciler kendileri karar veriyor. Makinalar 50 eurodan yüksek banknotları kabuL etmiyor.