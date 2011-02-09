-SAVCILIKTAN BATUM'A SORUŞTURMA TALEBİ ZONGULDAK (A.A) - 09.02.2011 - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu. 5 Şubat'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Zonguldak Şubesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Batum'un asker için ''kağıttan kaplanmış'' sözleri üzerine inceleme başlatan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamına girdiğine karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Süheyl Batum hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. TCK'nın 301. maddesinde, ''Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişinin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişilere de aynı cezanın uygulanması'' hükmü yer alıyor. TCK'nın 301'inci maddesi gereğince ''soruşturma'' yapılması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı.