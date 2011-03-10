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SAVCILIKTAN "SORUŞTURMA YOK" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

10 Mart 2011 23:25

-SAVCILIKTAN "SORUŞTURMA YOK" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Şubat süreciyle ilgili herhangi bir soruşturması bulunmadığını bildirdi.  Savcı Seçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basında yer alan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgeler doğrultusunda ''Şantaj ve Askeri Casusluk'' soruşturması dışında 28 Şubat süreciyle ilgili bir soruşturma açıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Fikret Seçen, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 28 Şubat süreciyle ilgili herhangi bir soruşturması bulunmamaktadır'' ifadesini kullandı.

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