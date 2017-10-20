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 SAVCILIKTAN "KAYNAK HOLDİNG" AÇIKLAMASI: 59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Haber:  Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Kaynak Holding çalışanlarına yönelik yapılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı

20 Ekim 2017 16:17

Haber:  Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) 
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Kaynak Holding çalışanlarına yönelik yapılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 110 kişi hakkında yakalama kararı verildiği, bu kişilerden 59\'unun gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklama şöyle:
\"Cumhuriyet Başsavcılığımız Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Kaynak Holding\'e bağlı şirketlerde çalışan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 110 kişi hakkında 20.10.2017 tarihinde yakalanmalarına yönelik operasyon başlatılmıştır. Başsavcılığımızca 4\'ü başka suçtan tutuklu 110 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmış ve 59 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ve soruşturma titizlikle devam etmektedir.\"


 

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