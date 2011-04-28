-SAVCILIK YGS'DE İNCELEMEYİ TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YGS'ye giren yaklaşık 1 milyon 700 bin adaya ait cevap anahtarları ile tam puan yapanlara ait soru kitapçıklarının bilirkişiler marifeti ile yapılan incelemesinin tamamlandığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Mart'ta yapılan YGS'ye ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada, gelinen aşama ile ilgili 26 Nisan'da açıklama yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada, 2011 yılı YGS sınavına giren adaylara ait yaklaşık 1 milyon 700 bin adaya ait cevap anahtarları ile tam puan yapanlara ait soru kitapçıklarının bilirkişiler marifeti ile yapılan incelemesinin tamamlandığı kaydedildi. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve açıklanması hususunun ise idari işlem olduğu ve bu durumun ÖSYM Başkanlığının tasarrufunda bulunduğunun, daha önceki basın açıklamalarında yer aldığı hatırlatılan açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından açıklamada belirtildiği üzere soruşturma tamamlandığında karar kamuoyuna açıklanacaktır'' denildi.