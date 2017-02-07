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Spor

Savcılık, Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı

Volkan Demirel, THY Euroleague'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçında küfürlü tezahüratta bulunmuştu

07 Şubat 2017 14:07

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, THY Euroleague'deki Fenerbahçe - Galatasaray maçında küfürlü tezahürat yaptırdığı iddiasıyla, Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da yapılan basketbol müsabakası esnasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti.

Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.

Neler yaşanmıştı?

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup ettiği maça Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel damgasını vurmuştu. Volkan Demirel, parkeye inerek sahanın ortasında önce sporcuları tebrik etmiş, daha sonra "İşte böyle, her sene böyle..." tezahüratını yapmıştı.

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