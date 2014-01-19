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Savcılık ve Mali Şube arasında 'dijital' engel

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu soruşturma kapsamında yapılan aramalarda el konulan hard disk, dijital veri ve son dinleme tapeleri Mali Şube tarafından henüz çözümlenip, savcılığa ulaşmadı

19 Ocak 2014 19:03

Arzu Yıldız/ ANKARA

17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye takıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, 17 Aralık sonrasında savcılar ve soruşturmaya yönelik iddiaların ardından savcılık, soruşturmayı hızla tamamlama kararı aldı. Soruşturmada adı geçen şüphelilerle ilgili iddianamenin taslağı hazırlandı. Operasyon sonrası İstanbul Emniyetinde yaşanan görevden almaların soruşturmayı olumsuz etkilediği ifade edildi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda el konulan hard disk, dijital veri ve son dinleme tapeleri Mali Şube tarafından henüz çözümlenip, savcılığa ulaşmadı. Ayrıca savcıların mali şubeye yazdığı talimatların büyük bir kısmına  mali şube ekiplerinin yanıt vermediği belirtildi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, savcılığın soruşturmayı tamamlamak için mali şubenin hard disk, dijital veri, telefon görüşmelerine ilişkin tapelerin yer aldığı raporun kendilerine ulaşmasını bekliyor.

 

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