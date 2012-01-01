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Savcılık TSK'dan İHA'ların görüntülerini istedi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 35 kişinin yaşamını yitirdiği bombardımanla ilgili olarak Genelkurmay’dan insansız hava aracının görüntülerini istedi.

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 35 kişinin yaşamını yitirdiği bombardımanla ilgili olarak Genelkurmay’dan insansız hava aracının görüntülerini istedi.
 

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgiye göre; Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bombardımanında 35 kişinin ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.


Soruşturma kapsamında savcılık, Genelkurmay Başkanlığı’ndan bölgede görev yapan İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) aracının görüntülerini talep etti.


Bu arada savcılığın, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde olay anını anlatan vatandaşların ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvuracağı kaydedildi.


Öte yandan, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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