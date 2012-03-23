Savcılık, Susurluk'un para akışını incelemeye aldı

T24 - Susurluk ve faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Özel Yetkili Savcılığı, eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın’ın birlikte cinayet işlediklerini anlattığı özel hârekat polislerinin yanısıra, eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, eski Özel Harekât Daire Başkanvekili İbrahim Şahin, Albay Korkut Eken, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım, Tarık Ümit ve Kıbrıs’taki First Merchant Bankası’nın hissedarlarından Hakkı Yaman Namlı’nın 1990’lı yıllara ait banka hesap ve mal varlıklarını mercek altına aldı.

Üç çuval dolusu belgeyi incelemeye başlayan savcılık, söz konusu şahısların hesaplarındaki hareketliliği gözledi. Polislerin birçoğunun kendi adlarına kayıtlı şirketler ve firmaların sahibi oldukları ve First Merchant Bankası’na 90’lı yıllardan itibaren Türkiye’den kayıtsız olarak çıkan yüklü meblağlarda para transferi yapıldığı tesbit edildi.

Arzu Yıldız'ın Taraf gazetesindeki haberine göre; Susurluk çetesinin hesap cüzdanı ilk kez geniş kapsamlı açıldı. Susurluk ve faili meçhul cinayetlerle ilgili 24 Şubat 2011’de soruşturma başlatan Ankara Özel Yetkili savcısı Hakan Yüksel, Ayhan Çarkın’ın ifadelerinde adı geçen şahısların banka hesapları ve mal varlıklarının araştırılması için altı ay önce harekete geçti. Savcılığın talebi üzerine banka ve tapu dairelerinden şüpheli olarak belirlenen isimlerin mal varlığına ilişkin cevap geçen hafta geldi. Yaklaşık üç çuval dolusu belgeyi savcılık incelemeye aldı. Çarkın’ın ve soruşturma kapsamında ifade verenlerin beyanlarında geçen bürokratlar, siyasetçiler, mafya olarak bilinen isimlerle kamu çalışanları arasındaki hesap trafiği savcılık tarafından ön incelemesi tamamlandıktan sonra uzman ekip tarafından incelenecek. İnceleme neticesi savcı Yüksel’in yanı sıra soruşturma dosyasına bakması için görevlendirilen Mehmet Özgür ve Mustafa Bilgili tarafından değerlendirilecek.



Hesaplar mercek altında



Savcılığa ulaşan banka hesap dökümleri ve tapudan gelen bilgilerde, Çarkın’ın 1990’lı yıllarda Kürt iş adamlarına yönelik cinayetleri birlikte işlediklerini ifade ettiği özel harekât polisleri, Albay Korkut Eken, Mehmet Ağar, Yeşil, İbrahim Şahin, Tarık Ümit ve First Merchant Bankası’nın diğer hissedarı olarak bilinen Namlı’ya ait hesap ve mal varlığı da bulunuyor.



Kilit banka Kıbrıs’ta



Savcılık tarafından yapılan ilk tesbitte, Ümit ve Namlı’nın sahibi oldukları belirtilen Kıbrıs’taki bankanın soruşturma kapsamında şüpheli olarak adı geçen şahısların kara paralarını aklaması için kilit görevi gördüğü ortaya çıktı. 1990’lı yıllardan itibaren söz konusu bankaya Türkiye’den kayıtsız olarak çıktığı iddia edilen yüklü meblağların yanı sıra kayıtlı olarak da yüksek meblağlarda para transferi yapıldığı tesbit edildi.



Polislerin servetleri dikkat çekti



Bankalardan ve tapu dairelerinden gelen bilgilerde, Çarkın’ın isimlerini verdiği özel harekât polislerinin kendi adlarına ve yakınları üzerine kayıtlı ev ve iş yerleri ve bunlara dair veriler dikkat çekti. Polislerin birçoğunun kendi adlarına kayıtlı şirketler ve firmaların sahibi oldukları, kendilerine iş sektörü olarak güvenlik firmaları, kargo ve taşımacılık gibi alanlar seçtikleri belirlendi.