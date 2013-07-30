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Savcılık Somali saldırısı için harekete geçti

Somali’deki Türk Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırıyla ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

30 Temmuz 2013 17:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliğinin ek binasına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

 

Otopsi raporu da eklendi

 

Soruşturmanın, yurt dışında işlenen suçlarla ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 13. maddesi kapsamında resen başlatıldığı belirtildi. TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuryet Başsavcıvekilliğince yürütülecek soruşturma dosyasına, saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Yılmaz'ın otopsi raporunun da eklendiği ifade edildi.

Cumartesi günü, Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği ek binasına bombalı saldırı düzenlenmiş, bir Özel Harekat polisi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

 

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