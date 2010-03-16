Savcılık parmak izi incelemesine izin vermedi

T24-

Adli Tıp "imza Çiçek'in" demişti

Askeri savcılıkta yürütülen soruşturma kapsamında, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" orijinal belgesinde parmak izi incelemesi yapılması için Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin istenmişti.Savcılık parmak izi incelemesi yapılması sırasında belgenin zarar göreceğini belirterek izin vermedi.Askeri savcılıktaki incelemenin ardından Dursun Çiçek'in imzasının bulunduğu belgenin, Ergenekon savcılarına geri gönderileceği belirtildi.Genelkurmay Başkanlığı, 1 Mart'ta İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesinin ıslak imzalı aslının mevcudiyeti iddialarını doğrulayabilecek bazı delillerin elde edildiğini, bu kapsamda planı hazırladığı iddia edilen Albay Dursun Çiçek'in tutuklama istemiyle Askeri Mahkeme'ye sevkedildiğini, ancak tutuklama talebinin reddedildiğini açıklamıştı.Askeri Savcılığın durumu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sorduğunu ve cevabın beklendiğini söylemişti.

Adli Tıp Kurumu da 7'ye 4 oyla "İrtica ile Mücadele Planı'ndaki imza Dursun Çiçek'e ait" sonucuna varmıştı.

İrticayla Mücadele Planı, Taraf gazetesinin 12 Haziran 2009 tarihli sayısıyla gündeme gelmişti. Belgede, AK Parti ve Fethullah Gülen cemaatini yıpratmak için yapılması gerekenler sıralanıyordu.

'AKP ve Gülen'i Bitirme Planı' başlıklı haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bir şüphelinin ofisinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen bir belgeye istinaden, Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi 3. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nde 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' adı altında bir çalışma yapıldığı belirtiliyordu.

Çalışmayı içeren belgenin altında 3. Bilgi Destek Şube Müdürü Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in paraf ve imzasının bulunduğu iddia edilmiş ve belgeye ait fotokopiler yer almıştı.

İrtica eylem planı, aylar sonra bir subayın savcılara gönderdiği "orijinal belge" ve beraberindeki ihbar mektubuyla tekrar gündeme gelmişti. Belgeyi gönderen subay, "Tartışmaların başladığı dönemde Albay Dursun Çiçek'in odasındaki belgelerin imha edildiğini, kendisinin sadece bu belgeyi kurtarabildiğini" yazmıştı.

Bu süreçte Albay Çiçek iki kez tutuklanıp serbest bırakılmıştı.