Savcılık, Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen MİT'çi hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paris suikastında adı geçen Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) Haluk Özcan hakkında ‘Türkiye’de bir şahsın öldürülmesi’ ile ilgili şikâyet üzerine soruşturma başlattı. Ancak Başsavcılığın, 13 gün önce, MİT’e yazdığı resmi yazı soruşturmanın boyutunu tamamen değiştirdi. Başsavcılık, MİT’ten, “Haluk Özcan’ın paralel devlet yapılanması ile irtibatı bulunduğu” iddiasıyla ilgili yanıt istedi.

Paris’te 9 Ocak 2013’te PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan, Gençlik Hareketi Üyesi Leyla Şaylemez’in öldürülmesinin ardından, üç kadını öldüren Ömer Güney’in MİT ajanı olduğu; Haluk Özcan’ın imzaladığı belgeyle suikast emrini aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

MİT’in, “İddialarla ilgili iç bünyemizde gerekli idari soruşturma başlatılmıştır” ifadesi dikkat çekmişti. Bu ifade Özcan’ın isminin yer aldığı belgenin basına nasıl sızdırıldığının araştırıldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen o soruşturmanın detaylarına ulaştı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz’ın 4 Nisan 2016 (13 gün önce) tarihinde yazdığı yazı şöyle:

“Vekili marifeti ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatta bulunan müşteki F.C. bir dönem Kocaeli MİT Şubesi’nde görevli olan Haluk Özcan’ın yasaya aykırı (bir şahsın öldürülmesi olayı) eylem ve işlemlerine ilişkin KOM Daire Başkanlığı’na ihbarda bulunması sonrasında Haluk Özcan’ın gerçeğe aykırı gerekçelerle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden aleyhinde iletişim dinleme kararı alınmasını sağladığını, Haluk Özcan’ın paralel devlet yapılanması ile irtibatı bulunduğunu beyan etmiş olması nedeni ile soruşturmaya başlandığından...”

Bilgi-belge talebi

Soruşturmayı bu cümlelerle özetleyen Savcı, MİT’ten, “müştekinin iddiasında geçen hususların 2937 sayılı yasanın 26/2 maddesi kapsamında kalan hususlardan olup olmadığı araştırılarak var ise belgelendirmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi rica olunur” diyerek bilgi-belge talep etti.