Savcılık, mezarlığa saldıranlara "haksız tahrik" mi uygulayacak?

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu HDP Eş Genel Başkanyardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saldırıyı "nefret suçu" kapsamında ele almayarak soruşturmayı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'ndan yürüttü. Ankara Valiliği'nin "sataşma girişimi" olarak duyurduğu saldırıda 23 kişi kişinin ifadesi alındı. Savcılık ifadesini aldığı kişilerin “olayı terörist cenazesi sandık” savunmasını “haksız tahrik” olarak değerlendirebilir.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıya ilişkin Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı olayı “organize” bulmadı. Savcılık, saldırıyı “nefret suçu” kapsamında ele almayarak, soruşturmayı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet suçundan yürüttü. Savcılık, saldırıyı düzenleyen grubun “olayı terörist cenazesi sandık” savunmasını “haksız tahrik” olarak değerlendirdi. Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi, defnedilmek üzere götürüldüğü İncek Mezarlığı’nda bir grubun saldırısına uğramıştı. Ankara Valiliği’nin “sataşma girişimi” olarak duyurduğu olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Gölbaşı Savcılığı, düne kadar 19 kişinin ifadesini aldı. Ayrıca 4 şüphelinin gözaltındaki sorgusu sürerken, olayla bağlantılı 6 kişinin arandığı öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren savcılık kaynakları, Aysel Tuğluk’un cezaevinden getirilmesinin uzun sürmesi nedeniyle saatin 19.00-20.00’yi bulduğunu, havanın kararması üzerine mahallede “terörist cenazesi defnediliyor” söylentisinin çıkarıldığını öne sürerek, bu nedenle cenazeye katılanlara yönelik “bağrış-çağrışlar” olduğunu, ancak fiili saldırı olmadığını kaydetti. Ayrıca savcılığın, şüpheliler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasası’na muhalefetten işlem yaptı. Savcılık, saldırganlar hakkında şu an “nefret suçu” veya daha ağır suçlardan işlem yapmayı düşünmüyor. Hatta savcılık, şüpheliler hakkında “haksız tahrik” uygulaması söz konusu. Şüphelilerin ifadelerinde, “terörist cenazesi sandık”, “Sırrı Sürreyya Önder bize küfür etti” şeklindeki savunmaları buna dayanak yapılacak.