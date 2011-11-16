Savcılık Koşaner ve Büyükanıt için takipsizlik verdi

T24

Eski Genelkurmay Başkanları'na soruşturma



'Suça dair yeterli belge yok'



AYİM üyesi Oğurlu'ya takipsizlik



Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde şikayet dilekçesi sunmuştu. Adem Çevik, eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneraller Işık Koşaner, İlker Başbuğ, Yaşar Büyükanıt, emekli Orgeneraller İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Doğu Aktulga ile emekli Tümgeneraller Abdullah Kılıçarslan ve Hüsnü Can Teller’i “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlamış ve bu isimler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmişti.Adem Çevik’in dilekçesini inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesinin ardındanEski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneraller Işık Koşaner, İlker Başbuğ ve Yaşar Büyükanıt’ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Yani genelkurmay başkanları dahil 8 general şüpheli konumundaydı.8 general hakkındaki soruşturmayı, Balyoz soruşturmasının Savcısı Hüseyin Ayar yürüttü. Soruşturma kapsamında şüpheliler ifadeye çağrılmadı ve soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi. Şüpheliler hakkında dava açılmaya gerek görülmedi. Savcı Hüseyin Ayar tarafından verilen takipsizlik kararında soruşturmanın ‘Adem Çevik isimli vatandaşın şikayeti üzerine başlatıldığı’ belirtildi. Takipsizlik kararında şöyle denildi; “Soruşturmamıza konu ele geçirilen belgeler içinde bu şüpheliler ile ilgili atılı suçu işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemedi."denildi.Gölcük Balyoz soruşturması kapsamında tutuklama istenilen Askeri Yüksek İdari Mahkemesi (AYİM) İkinci Daire Başkanlığı üyesi Kurmay Albay Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında da geçtiğimiz gün takipsizlik kararı verilmişti. Oğurlu’nun avukatı Hakan Tunçkol savcılığa dilekçe vererek, müvekkili Oğurlu’nun yüksek mahkeme üyesi olduğunu ve sivil mahkemelerde yargılanamayacağını belirtmiş ve savcılık Oğurlu hakkında dava açılmasına gerek görmemişti.