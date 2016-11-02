Savcılık: Kemal Batmaz, Öksüz'le birlikte darbe girişimini yönetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, girişimi yönetenlerden birinin Kemal Batmaz olduğunun belirlendiği bildirildi.

Girişim sonrası tutuklanan Batmaz şu an Sincan Cezaevi'nde bulunuyor.

Ajanslar, soruşturma dosyasına dayanarak, Batmaz'ın darbenin planlayıcısı olduğu öne sürülen Adil Öksüz'le 13 Temmuz'da ABD'den birlikte döndüğü belirtti.

Ajanslar yine soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, Batmaz'ın Öksüz ile Atatürk Havalimanı ve darbe girişiminin önemli merkezlerinden Ankara'daki Akıncı Havva Üssü'nde görüldüğünü belirtti.

Bu görüntüler ajanlar tarafından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı konuyla ilgili haberinde, 'Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirlediğini' bildirdi.

Darbe girişimi ardından gözaltına alınan Öksüz kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra hakkındaki yakalama kararı çıkartılan Öksüz hâlâ aranıyor.