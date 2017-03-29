Savcılık kaynakları: Adil Öksüz, 21 Temmuz'da ABD Başkonsolosluğu'ndan arandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz hakkında yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Savcılık kaynaklarına göre, Fethullah Gülen cemaatinin 'TSK İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz, darbe girişiminden 6 gün sonra 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı bir numaradan arandı.

AA'nın haberine göre başsavcılık kaynakları, Türkiye gazetesi Batuhan Yaşar'ın gündeme getirdiği iddiaya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, böyle bir arama kaydının bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Öksüz'ün de şüphelileri arasında yer aldığı, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin son kontrollerinin yapıldığı, muhtemelen yarın mahkemeye gönderileceği belirtildi.