Savcılık: IŞİD'in yoğunluklu faaliyet alanı ve yapılanması Gaziantep'te

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca IŞİD yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, 5 Haziran tarihinde HDP mitingine yapılan bombalı saldırının ardından yetkisizlik kararı ile Diyarbakır’a gönderildi. Şüpheliler Mustafa Demir, İlhami Balı, İsmail Korkmaz, Selçuk Budak, Sami Çakır ve Ökkeş Karabeyli hakkında hazırlanan soruşturma dosyası, HDP mitingine saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ile birleştirilirken, yetkisizlik kararında IŞİD ile ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. Yetkisizlik kararında, şüphelilerin IŞİD terör örgütünün amaçları doğrultusunda Suriye’de silahlı faaliyetlerde bulunduğu, aralarında örgütsel bir hiyerarşi gerçekleştirmek suretiyle ast-üst ilişkisi kurdukları belirtildi.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, şüphelilerin internet üzerinden bağlantı kurularak terör örgütüne katılmaya ikna edilen kişilere sınırı illegal geçirmek suretiyle Suriye’de bulunan IŞİD kamplarına gönderdiğini vurgulayan savcı, aynı şekilde Suriye’de bulunan örgüt mensuplarının da Türkiye’ye geçirildiğini kaydetti. Şüphelilerin örgüte lojistik destek sağlamak için Türk ve yabancı plakalı araçları Suriye’ye geçirdiğini, IŞİD terör örgütü adına para transferi yaptığını, çatışmalarda yaralanan örgüt mensuplarını sınırdan geçirerek hastanelerde tedavi ettirdiğini kaydeden savcı, bu kişilerin aynı zamanda örgüte maddi destek sağlamak amacıyla para transferi yapmak suçunu işlediğini de belirtti. 6 şüphelinin örgüt mensuplarına kalacak yer temin ettiğini, günlük ihtiyaçlarını karşıladığını, kuryelere maaş ödediğini ve şiddet içeren eylem yaptırmak için keşif ve istihbarat faaliyeti yürüttüğünü belirten savcı, IŞİD terör örgütüne ait patlayıcı maddeleri taşımak ve saklamak şeklinde çeşitlilik ve süreklilik arz eden örgütsel eylemlerde bulunduklarını ifade etti.

"İşlenen suçlar genellikle belli bir merkezden planlanıyor"

Yoğunluklu olarak örgütün faaliyet alanı ve yapılanmasının Gaziantep’te olduğunu belirten savcı, şüphelilerin hiyerarşik ilişki içerisinde bu kent üzerinde eylemleri gerçekleştirdiğini kaydetti. Faaliyet alanının Gaziantep ile sınırlı kalmadığını kaydeden savcı, değişik birçok yerde şüphelilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü kaydetti. Cumhuriyet Savcısı, 5 Haziran günü Diyarbakır’da HDP mitingine yapılan bombalı saldırının faili olan Cafer kod adlı Orhan Gönder’in de Gazintep’te yakalandığını vurguladı. Orhan Gönder’in Gaziantep’e geldikten sonra telefonla Ebu Bekir kod adlı İlhami Balı’ya 4 kez şifreli mesaj attığını kaydeden savcı, İlhami Balı’nın ise bu şahsın Suriye’deki IŞİD kamplarına geçişini sağlamak için şüpheli Türkmen Ahmet kod adlı İsmail Korkmaz’a talimat verdiğini belirtti. Bunun üzerine İsmail Korkmaz’ın kendisine bağlı kuryelere talimat verdiğini vurgulayan savcı, haklarında ayrı soruşturma yürütülen şüpheliler Mustafa Kılınç ve Burhan Gök’ün bombalı saldırının faili Orhan Gönder’i Gaziantep’teki kiralık stüdyo daireye yerleştirdiğini belirtti. Orhan Gönder’in bu şekilde Suriye’deki örgüt kamplarına geçmeden önce şüpheliler tarafından saklandığını kaydeden savcı, örgüt faaliyetleri içerisinde işlenen suçların genellikle belli bir merkezden planlanarak uygulamaya sokulduğunu belirtti.

"Örgüt faaliyetleri belli bir eylem şekli ve yerle sınırlı değil"

Örgüt üyelerinin iş bölümü gereğince suçun işlenmesinde rol aldığını ifade eden savcı, örgüt faaliyetlerinin belli bir eylem şekli ve yerle sınırlı olmadığını kaydetti. Terör örgütlerinin suçun işlenmesi yolunda güven, disiplin ve sıkı irtibata önem verdiğini ifade eden savcı, hiyerarşik düzene sahip yapılar olarak bu örgütlerin istihbarat, gizlilik, güvenlik ve denetim konularında duyarlı olduklarını belirtti. Bu özellikleri gösteren terör örgütlerinin, irtibat halinde olmadıkları, güvenilir bulmadıkları, denetlemedikleri kaynaklarla hareket etmeyeceği gerçeğine vurgu yapan savcı, gizlilik ve güvenlik kuralları ile hiyerarşiye uymayan kişilerin bu tür faaliyetlerine de izin verilmeyeceğini belirtti. Kararda HDP mitingine yapılan bombalı saldırıya dikkat çeken savcı, dosyanın Diyarbakır savcılığına gönderilmesine karar verildiğini kaydetti.