Savcılık İlker Başbuğ'un tahliyesini istedi, mahkeme reddetti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren savcılık, tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme, savcının Başbuğ'un serbest bırakılması yönündeki mütalaasını reddetti.

Başbuğ'un avukatı, müvekkilinin tutukluğuna ilişkin yaptıkları itirazın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.

Başbuğ'un talebinine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı Zafer Koç, mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, şunlar kaydedildi:

''Kovuşturma aşaması neticesinde verilen kararda bugüne kadar geçen süre zarfında dosyanın kapsamlı oluşu, sanık sayısının fazlalığı gibi makul kabul edilebilecek nedenlerle gerekçeli kararın henüz oluşturulmadığı, gerekçeli kararın yazımı sonrası da temyiz incelemesinde geçecek süre ile sanığın kişisel özellikleri ve sosyal durumu birlikte değerlendirildiğinde mahkemece sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin kararda görülen amacın CMK 109. maddesinde yazılı görülecek bir veya birden fazla Adli Kontrol Tedbiri uygulaması neticesinde de sağlanabileceği vicdani kanaatine varılmakla, açıklanan nedenlerle adli kontol hükümleri uygulanmak suretiyle vakti itirazın kabulüne karar verilmesi talep ve mütalaa olunur."

Mahkeme reddetti

Savcı Zafer Koç'un 'tahliye' yönündeki mütalaasının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi karara bağladı. Mahkeme, tahliye talebini reddetti.

İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin tahliye edilmesi istemli dilekçeyi, yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme, tutukluluğa ilişkin yeniden bir karar verilmesine gerek duyulmadığı gerekçesiyle talebi reddetmişti. Bunun üzerine Başbuğ'un avukatı bir üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesine başvurmuştu.

Ergenekon Davası kapsamında 5 Ağustos'ta yapılan karar duruşmasında, Başbuğ'un ''darbeye teşebbüs'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.